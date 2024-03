Dominic Thiem gegen Daniel Michalski heute LIVE

Auch wenn Thiem, Nummer 91 der Welt, in Szekesfehervar topgesetzt ist und in den ersten zwei Runden nur auf Qualifikanten treffen kann, wird der Wiedereinstieg für Thiem laut seinem Bruder Moritz „jetzt sicher eine große Herausforderung. Nach langer Zeit ohne Turniermatch muss man jetzt mal wieder den Rhythmus finden und sich reinfighten.“ Michalski liegt in der Weltrangliste auf Position 295.