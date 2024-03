Mit Freude dabei! „Super Angebot in der Schule“

Foto mit einer Top-Athletin

„Es ist super, dass es dieses Angebot gibt“, sagte Bredlinger, die es in ihren Anfangszeiten nicht gewohnt war, „Leichtathletik ist ja in Österreich nicht so stark vertreten, aber es kann noch werden.“ Die Neusiedler Schülerinnen freuten sich über das Foto mit der Trausdorferin, die sich in der Hallensaison mit der starken Zeit von 2:01,76 in neue Sphären gehievt hat, nur um einen Platz an der Hallen-WM vorbeischrammte.