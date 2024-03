Djokovic stinksauer: „Willst du mich ver*******?“

„Nur weil er gestoppt hat, bedeutet das nicht gleich, dass der Punkt stoppt“, versuchte der Schiedsrichter den aufgebrachten Serben zu beruhigen. Ohne Erfolg, die Nummer eins der Tenniswelt entgegnete perplex: „Willst du mich verarschen, oder was?“ Was folgte, war eine einminütige Diskussion, die allerdings nicht das Ende fand, dass sich Djokovic erhofft hatte, der 24-fache Grand-Slam-Sieger lenkte schließlich ein. Den Satz konnte er zwar noch für sich entscheiden, die Partie ging allerdings in drei Sätzen an den 20-jährigen Italiener. „Er hatte nichts zu verlieren und deshalb hat er großartig gespielt. Ich war mehr von meinem Spiel überrascht. Das war sehr schlecht“, war der „Djoker“ mit seiner Leistung alles andere als zufrieden.