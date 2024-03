Leitfaden: Das ist beim Ferienjob zu beachten

Die Sommerferien sind Urlaubszeit. Viele Mitarbeiter wollen in den zwei Monaten verreisen. Unternehmen greifen dann gerne auf Jugendliche zurück und vergeben Ferialjobs. Diese Woche ließ in dem Zusammenhang besonders die MA 48 aufhorchen. In den Sommermonaten bieten die 48er auch heuer wieder Sommerjobs im Bereich der Müll- und Altstoffsammlung und der Straßenreinigung für Schüler und Studenten an.