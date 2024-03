Kommunismus: Ein rotes Gespenst geht um in Europa

Mit den geflügelten Worten „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus“ beginnt das berühmte „Kommunistische Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahre 1848. Und wird anlässlich der kommunistischen Erfolge von Kay-Michael Dankl in Salzburg und Elke Kahr in Graz aktuell gern strapaziert. Doch wie sieht eigentlich der Zustand der „Kommunistischen Internationalen“ aus? Gibt es so etwas wie die weltweite kommunistische Renaissance?