Stefan Kraft springt in Oslo erneut aufs Stockerl

Stefan Kraft hat es am Sonntag in Oslo nach seinem Sieg am Vortag erneut auf das Podest geschafft. Der Weltcup-Leader musste sich nur dem Norweger Johann Andre Forfang und dem japanischen Tourneesieger Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Kraft hatte am Ende nur 0,2 Punkte Vorsprung auf Halbzeitleader Domen Prevc (SLO). Kraft, der davor die zur „Raw Air“ zählende Qualifikation gewonnen hatte, führt auch in der „Raw Air“ vor der nächsten Station in Trondheim.