Wiens Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft?

Was sind Ihre Ideen diesbezüglich? Wie kann man etwa die Bürgerinnen und Bürger aktiv bei der Gestaltung von Lösungen miteinbeziehen? Inwiefern könnte man die lokale Wirtschaft Wiens stärken? Und welche Rolle spielen Ihrer Ansicht nach Bildung und Bewusstseinsbildung in diesem Zusammenhang? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben, wir sind gespannt auf Ihre Sichtweise.