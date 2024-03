Patientenanwalt nimmt AUVA-Chefs in die Pflicht

Nun fixe Ambulanz-Garantie für Brigittenau

Was konkrete Zeitpläne zur Verlagerung der Bettenstationen angeht, bleibe Bernart „recht vage“, so Jelinek gegenüber der „Krone“. Zumindest aber hat er vom AUVA-Generaldirektor nun schwarz auf weiß, dass „eine Erstversorgungsambulanz für selbst kommende Patientinnen und Patienten am Standort Brigittenau verbleibt“. Das war so auch mit der Stadt Wien ausgemacht, Bernart hatte zuletzt aber gemeint, das werde nur „so weit möglich“ eingehalten.