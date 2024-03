Zwei ÖSV-Talente geben in Aare ihr Weltcup-Debüt

Österreichs Skiverband (ÖSV) schickt am Wochenende in Åre zwei Weltcup-Debütantinnen ins Rennen. So wird am Samstag (10.30/13.30 Uhr) im Riesentorlauf die 20-jährige Salzburgerin Viktoria Bürgler an den Start gehen, am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) nimmt die 17-jährige Tirolerin Maja Waroschitz den Slalom in Angriff.