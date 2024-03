Erstmals 1 Million gebürtige Ausländerinnen in Ö

Zugewanderten Frauen wird eher Asyl gewährt

Zu Jahresbeginn 2023 lebten 1,008.582 im Ausland geborene Frauen in Österreich, das entsprach 21,8 Prozent der weiblichen Gesamtbevölkerung. Dem stehen „nur“ 967.278 im Ausland geborene Männer gegenüber. Die meisten Frauen stammen übrigens aus Deutschland (13,4 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen Bosnien und Herzegowina (8,8 Prozent), der Türkei (7,6 Prozent), Serbien (7,5 Prozent) und Rumänien (7,4 Prozent). Der Anteil an ukrainischen Frauen hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf 53.761 fast versechsfacht. Wo sich das Bild des jungen männlichen Zuwanderers jedoch bestätigt, ist bei den Asylanträgen. 2023 waren Frauen mit 21,9 Prozent klar in der Minderheit. Jedoch wurde ihnen eher Asyl gewährt - hier betrug der Anteil bereits 40,7 Prozent.