Flammeninferno sorgt für Match-Absage in England!

„Feuerwehrleute arbeiten verzweifelt daran, das Feuer zu bekämpfen. Währenddessen versuchen Lagerarbeiter, Paletten-Stapel vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen“, heißt es in einem Bericht von „The Southern Daily Echo“ zu dem Inferno. Was genau den Brand ausgelöst hat, kann aktuell nicht gesagt werden - fix ist aber, dass es sich um den größten seit vielen Jahren in Southampton handelt.