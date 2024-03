Steuerbetrug? Anwalt fordert Haft für Ancelotti

Trick mit Bildrechten

Ancelotti, der auch damals als Trainer von Real Madrid beschäftigt war, soll die Übertragung seiner Bildrechte an Unternehmen „ohne wirkliche Aktivität“ und Verwertungskapazität mit Sitz außerhalb Spaniens „simuliert“ und so die Undurchsichtigkeit vor dem spanischen Finanzministerium und die Verschleierung des tatsächlichen Nutznießers des Erlöses, seiner Bildrechte, angestrebt haben. Dadurch habe weder er noch eines der genannten Unternehmen Steuern auf die riesigen Summen zahlen müssen, die in Spanien oder außerhalb unseres Landes eingenommen werden.