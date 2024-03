„Einiges wurde schon geschafft“

Als Kapitän erlebte Thomas Nentwich 1999 den finanziellen Untergang des FCN, als Sportvorstand glaubt er nicht an ein ähnliches Schicksal des SKN: „Wir brauchen jetzt nicht die Nerven zu verlieren“, so der Ex-Profi, „wir müssen schauen, was möglich ist und Sponsoren finden. Einiges wurde schon geschafft, es gibt gute Gespräche.“