Einbrecher räumten Geschäft mit Elektronik aus

Die Polizei kennt anhand eines Überwachungsvideos etliche Details zum Fall: Demnach drangen drei unbekannte Täter am Dienstag um 1.53 Uhr in das Geschäft in der Murchargasse in Lienz ein. Die Ganoven entwendeten rund 70 Smartphones, zwei Laptops, drei Smartwaches sowie ein Paar Earpods. Außerdem wurde ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag aus der Kassa des Geschäftes gestohlen.