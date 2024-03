Jede fünfte Frau hat zu wenig Eisen im Blut!

Erschöpft und gestresst

„Obwohl man bei erhobenen Blutwerten mitunter noch gar nicht viel bemerkt, also etwa der Hämoglobin-Wert in Ordnung scheint, kämpfen etliche Menschen bereits mit Beeinträchtigungen“, erklärte Mag. pharm. Magdalene Maria Adamer, Pharmazeutin und Ernährungsberaterin aus Wien auf dem Apotheker-Kongress in Schladming (Stmk.). „Dazu zählen z.B. Erschöpfung, Müdigkeit, Stress, aber auch Infektanfälligkeit oder schlechte Haut sowie Rillen in den Fingernägeln.“