Manchester City gegen FC Kopenhagen ab 21 Uhr LIVE

Viel Lob für Foden

Ein Erfolgsgarant war nicht nur im Derby gegen United Phil Foden. Den englischen Internationalen aus der hauseigenen Akademie adelte Guardiola nach dem 3:1 zum derzeit besten Spieler der Premier League. „Keiner war bisher in dieser Saison so entscheidend für uns wie er“, sagte der Spanier über seinen Offensivmann, der oft spielentscheidende Tore anschrieb. „Er kann in der Mitte spielen, rechts, nach innen ziehen, links spielen und treffen. Was soll ich noch sagen?“, so Guardiola.