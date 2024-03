Reisebloggerin von sieben Männern vergewaltigt

„Sie hielten mir ein Messer an die Kehle“

Beide haben in dem Video Tränen in den Augen. Auf weiteren Aufnahmen zeigt der Mann seine Verletzungen. „Mein Mund ist regelrecht zerstört“, schrieb der Blogger dazu. „Sie schlugen mich mehrmals mit dem Helm, mit einem Stein auf den Kopf (...). Sie hielten mir ein Messer an die Kehle und sagten mir, sie würden mich töten.“ Fernanda gehe es jedoch schlechter.