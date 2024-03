Apple „verhöhnt“ Digitale-Märkte-Gesetz der EU

34 Unternehmen und Organisationen haben die EU-Kommission auf Unzulänglichkeiten bei den Veränderungen hingewiesen, die Apple an seinen Diensten vornimmt, um neue EU-Vorschriften einzuhalten. Der Tech-Konzern missachte nicht nur „Geist und Inhalt“ des Gesetzes für digitale Märkte (DMA), sondern „verhöhne“ die Bemühungen der EU-Kommission und anderer EU-Institutionen, hieß es in einem Brief.