Waldviertel nach Sieg gegen Ried im AVL-Halbfinale

Union Waldviertel hat sich am Sonntag als letzte Mannschaft für das Halbfinale der Austrian Volley League (AVL) qualifiziert. Die Niederösterreicher besiegten am Sonntag in Zwettl UVC Ried/Innkreis mit 3:0 (28,31,21) und entschieden die „best of three“-Viertelfinalserie mit 2:1 für sich.