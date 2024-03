Ist der Schmäh Ihr Lebenselixier, Herr Polster?

„Krone“:Schlafen drüben in den Spielerkabinen noch immer Obdachlose?

Toni Polster: Ja, das ist noch immer so. Es hat damit begonnen, dass vor ungefähr 20 Jahren ein Obdachloser in Meidling erfroren ist. Da hat unser Verein gesagt: Das darf nie mehr passieren. Deswegen liebe ich diesen Verein auch so. Und es ist seither nie mehr passiert.