Kostete Leclerc ein Malheur von Ferrari die Pole?

„Ich bin ein bisschen enttäuscht!“

Das habe ihn etwas aus dem Rhythmus gebracht so Leclerc, der denn auch freimütig erklärte: „Ich bin ein bisschen enttäuscht!“ Denn in seinem Ferrari hätte seiner Meinung nach definitiv die Poleposition gesteckt. Dennoch: „Es war ein gutes Qualifying und wir sind definitiv in einer besseren Position als letztes Jahr …“