„Die meisten Männer haben wirklich Angst vor mir“

Die 30-Kilo-Mehlsäcke stehen im Lager bereit. Es wird Zeit für Herta Buchriegler, sich an die Arbeit zu machen–das ist jene Frau, die für die harten, schweren Angelegenheiten in der Stube beim Bäcker Steiner in Dietach verantwortlich ist. Zusätzlich müssen die 70-Kilo-Teig in die Maschine gestemmt werden. Für Österreichs „stärkste“ Bäckerin kein Problem. Täglich von zehn Uhr abends bis halb fünf in der Früh werkt die 40-Jährige.