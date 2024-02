Linz-Froschberg verliert im CL-Halbfinale mit 0:3

Die Oberösterreicherinnen mussten sich am Donnerstag dem polnischen Titelverteidiger Tarnobrzeg mit 0:3 geschlagen geben und haben nur noch geringe Chancen, zum siebenten Mal ins Endspiel einzuziehen. Das Rückspiel gegen den dreifachen Champions-League-Sieger steigt am Samstag (18 Uhr) in Tarnobrzeg.