Vadlau/Mähr bei 470er-WM auf Zwischenrang neun

„Erster Tag in der Goldfleet, da segeln alle sprichwörtlich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Es ist extrem, du darfst keinen Millimeter Platz lassen, sonst wirst du durchgereicht. Bislang haben wir unsere Stärken noch nicht ganz ausspielen können - das wollen wir in den nächsten Tagen ändern“, erklärte Vadlau. Vier Wettfahrten sind in der Final-Serie noch zu segeln, ehe die WM am Sonntag mit dem Medal-Race der besten zehn Boote entschieden wird.