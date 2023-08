Grüne sehen Wienfluss als „verpacktes Geschenk“

Historische Chance ab 2028

Bisher hatten alle Ideen aber denselben Haken: Selten, aber doch, verwandelt sich der einbetonierte Bach in einen Hochwasser führenden Fluss, der alles wegschwemmt, was sich ihm in den Weg stellt. Dieses Problem fällt aber ab 2028 weg, wenn der Wiental-Kanal den Wienfluss von seiner Rolle als Hochwasser-Reserve freispielt.