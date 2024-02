Gürtelrose ist nicht nur ein Hautausschlag

„Gürtelrose ist in erster Linie eine Virusinfektion der Nerven, die sich mit sehr schmerzhaften Hautsymptomen bemerkbar macht und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann“, berichtete Ao. Univ.-Prof. Dr. Stefan Winkler, Stv. Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin am AKH bei einer Pressekonferenz in Wien.