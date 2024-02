Spanien Premieren-Sieger der Frauen-Nations-League

Geklärt wurde am Mittwoch auch, wer sich in den Playoffs den Verbleib in der Liga A für die anstehende EM-Qualifikation sichert. Mit Norwegen (aus der Österreich-Gruppe), Belgien, Island und Schweden gewannen alle Drittplatzierten der obersten Stufe gegen ein Team aus der Liga B und durften sich damit über den Klassenerhalt freuen. Diese Teams sind damit auch mögliche Gegner für Österreich bei der Auslosung am Dienstag (13 Uhr) in Nyon.