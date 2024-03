Sagen Sie JA zu einem fünftägigen Urlaub!

Neben dem Wandern in Paklenica und Velebit können Sie statt in die Höhe zu gehen, auch die Tiefe bewundern. Das Höhlensystem der Berge in diesem Gebiet ist das größte in Kroatien und besteht aus etwa 80 Höhlen und Gruben, wobei die bekanntesten die Cerovačke Höhlen sind. Die Höhlen stehen Besuchern offen, also begeben Sie sich auf ein speleologisches Abenteuer, das mit einem Besuch im Besucherzentrum beginnt.