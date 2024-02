Trotz Bayern-Krise: Davies macht auf „Feier-Biest“

Will Davies Abgang aus München provozieren?

Nach kaum sechs Stunden Schlaf ging es dann zunächst am Sonntagvormittag für Davies zur Reha ins Bayern-Hauptquartier an der Säbener Straße - ehe es am Nachmittag nach Paris weiterging. Diesmal waren US-Rap-Größen wie Tyga, Ty Dolla Sign und Rich the Kid im Pariser Klub „Fresh Touch“ das Ziel der Begierde des Kanadiers.