Heimspiel! Jungbullen im Achtelfinale gegen Nantes

Der in der Gruppenphase ungeschlagene Fußball-Nachwuchs von RB Salzburg bekommt es am Mittwoch im Achtelfinale der Youth League daheim mit dem FC Nantes zu tun. Die K.o.-Phase des U19-Bewerbes der UEFA wird nicht mit Hin- und Rückspiel, sondern erneut nur in einem Duell ausgetragen. Das Los bescherte der Mannschaft von Trainer Onur Cinel erstmals seit 2020 ein Achtelfinal-Heimspiel.