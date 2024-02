Prozess gegen Horror-Mutter und Freundin startet

Um neun Uhr startet der spektakuläre Prozess um zwei Mütter. Angeklagt sind eine Niederösterreicherin, die 2022 ihren damals 12-Jährigen Buben beinahe zu Tode gefoltert hat - und ihre Tatkomplizin, ihre einst beste Freundin. Die Horror-Mutter sperrte ihren Sohn, mit dessen Erziehung sie eigenen Angaben nach überfordert war, manchmal in eine Hundebox. Dort musste das Opfer mehrere Stunden ausharren. Außerdem übergoss sie den Buben mit eiskaltem Wasser, nass musste er in der Kälte am Balkon ausharren. Zudem soll sie das Kind hungern lassen haben. Am 22. November lag die Körpertemperatur des Buben nur mehr bei 26,8 Grad, er fiel in ein dadurch bedingtes Koma. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.