„Spieler verstehen den Kult um das Derby nicht“

„Fünf Jahre ohne Sieg ist zach, das kannst du nicht ausblenden - nach einer Niederlage brauchst dich in Wien nicht blicken zu lassen“, erinnert sich Toni Pfeffer an Austrias Fluch von 1996 bis 2000. 17 Derbys in Folge ohne Sieg. „Einmal wollten wir uns bei den Fans entschuldigen, haben die Trikots in den Sektor geworfen. Das war ein Schwachsinn, die Dressen sind uns zurück um die Ohren geflogen.“