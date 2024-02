Spitzelaffäre bleibt ohne weitere Folgen

Interessante Rechtfertigungen

Was von der Spitzelaffäre bleibt, sind die Rechtfertigungen der Beamtin. Etwa, warum sie so großes Interesse an den Daten ihres Mannes hatte: Es sei einfach praktischer und schneller gewesen, während ihrer Dienststunden die entsprechenden Daten abzufragen. Dies auch deshalb, weil sie nach einem Acht-Stunden-Tag zu Hause nicht wieder den Computer starten wollte, um dort die entsprechenden Abfragen durchzuführen.