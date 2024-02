Politikerin spionierte in Hunderten Steuerakten

Empört reagiert auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler: „Am Finanzamt Braunau-Ried-Schärding gab es schon in der Vergangenheit Ungereimtheiten – damals wie heute ist die ÖVP involviert. Diese Vorfälle verstärken die Überzeugung einiger, dass die ÖVP die Republik als Selbstbedienungsladen betrachtet.“ Koppler kündigt eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an. „Es geht um nichts weniger, als sicherzustellen, dass Bürger vor politisch motivierten Überprüfungen Andersdenkender geschützt werden.“