Napoli feuert Coach zwei Tage vor Duell mit Barca!

Francesco Calzona übernimmt nach der Trennung von Walter Mazzarri den Posten beim Serie-A-Klub, wie Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis am Montagabend mitteilte. Calzona war bereits zwischen 2015 und 2018 sowie zwischen 2021 und 2022 Co-Trainer in Neapel und ist seit 2022 Teamchef der slowakischen Nationalmannschaft. Napoli liegt in der Serie A derzeit nur auf Platz 9.