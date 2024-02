Ein Eishockey-Märchen vor 10.000 Besuchern

Das war ein Turniersieg für Österreichs Eishockey-Nachwuchs, den keiner je vergessen wird! Das Team der „Austria Stars“ krönte seine Teilnahme beim Pee-Wee-Tournament in Quebec City, dem größten Eishockey-Nachwuchs-Turnier der Welt, am Sonntag in der Kategorie AA nach 0:2-Rückstand mit einem 3:2-Finalsieg gegen die Atlantic Selects. 10.000 Zuseher waren beim Finale und bejubelten auch die sechs Steirer im 18-köpfigen rot-weiß-roten Aufgebot.