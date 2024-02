Mbappe hat Vertrag bei Real Madrid unterschrieben

Weniger Gehalt als in Paris

In Madrid soll Mbappé einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterschrieben haben. In der spanischen Hauptstadt soll er weniger Gehalt kassieren als in Paris. Das berichtete „Marca“ am Montag. Ein Wechsel des Angreifers von PSG zu den „Königlichen“, wo auch der am Knie verletzte ÖFB-Star David Alaba unter Vertrag steht, ist seit Langem ein Dauerthema.