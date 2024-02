„Mannschaft veraltet!“ ÖSV-Trainer schlägt Alarm

Raphael Haaser (38.), Otmar Striedinger (41.), Stefan Rieser (43.), Christoph Krenn (49.) und Andreas Ploier (51.) schafften es am Samstag nicht in die Punkteränge. „Wir haben drei Leute in den 30, bei den anderen Nationen sind da deutlich mehr“, stellte Pfeifer mit Blick auf die Schweiz (8), die USA (6) oder Italien (5) fest. Er machte deutlich, dass es in der nächsten Saison mit dem WM-Höhepunkt in Saalbach-Hinterglemm nicht so weitergehen könne. „Wir müssen das gut analysieren und wirklich Gas geben, dass wir da nicht ins Hintertreffen rücken, und den Anschluss finden.“