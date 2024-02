Wintermonate bedeuten mehr Arbeit für Bestatter

Erstmals seit Beginn der Pandemie sanken im Vorjahr die Sterbezahlen in Österreich. Wenn es draußen kalt ist, sterben aber besonders viele Menschen - die „Krone“ wollte wissen, wie Bestatter mit diesen „Spitzen“ umgehen und was es am Begräbnissektor zu beachten gibt. Neu geregelt wurden in Oberösterreich die Tarife für die Totenbeschau.