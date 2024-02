Verena Mayr fix bei der Hallen-WM

Großartige Nachricht für Verena Mayr! Sie erhielt am Samstag vom Leichtathletik-Weltverband eine Einladung für den Fünfkampf bei der Hallen-WM in Glasgow vom 1. bis 3. März. In diesem Bewerb sind nur zwölf Athletinnen startberechtigt. Nach starken Sprints bei den Staatsmeisterschaften in Linz sind auch Leni Lindner und Markus Fuchs so gut wie fix für die WM!