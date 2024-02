Leroy Sané fehlt Deutschland bis kurz vor der EURO

Der 28-Jährige verpasst nun definitiv die Testspiele am 23. März in Frankreich sowie am 26. März gegen die Niederlande und würde auch in der ersten von bisher zwei geplanten Partien in der direkten Vorbereitung auf die Endrunde fehlen. Eine Sperre für EM-Partien, die anders als der Test in Österreich Pflichtspiele sind, wäre nicht möglich gewesen. Erster Gegner bei der Endrunde ist am 14. Juni Schottland, es folgen die Vorrundenspiele gegen Ungarn und die Schweiz.