„Jedem ist klar, wo die Ziele des GAK liegen!“

Brisant: Atsushi Zaizen, der im Winter an Amstetten verliehen wurde, wartet gleich im ersten Spiel als Gegner. „Das ist ein Klassiker“, schmunzelt Messner über das schnelle Wiedersehen mit dem Japaner, „wahrscheinlich trifft der gegen uns genauso wie David Peham in seinem ersten Vienna-Spiel.“ Peham traf sogar doppelt - doch der GAK siegte 3:2. „Wir wollten aber keine Klausel einbauen, dass Zaizen nicht spielen darf“, so Messner, „er ist unser Spieler und ich will, dass er Spielpraxis erhält. In unserer derzeitigen Phase haben wir leider keine Zeit für ein Aufbauprojekt.“