Böses Fliegen | Grüne Sünderin

Grüne Sünderin. Via „Krone“ wird jetzt bekannt, dass es eine durchaus prominente Grüne gibt, die (sprichwörtlich zumindest) um die ganze Welt fliegt - die aus den Untersuchungsausschüssen bekannte Abgeordnete Nina Tomaselli. Allein im Vorjahr unternahm sie sechs Dienstflugreisen. Nach Südkorea, Japan, Nordirland, Spanien, Belgien und Deutschland, errechnet werden dafür neun Tonnen CO2-Ausstoß für 50.000 Kilometer. Und was war das Reisemotiv? Bei den Langstreckenflügen nennt es sich „parlamentarische Freundschaftspflege“, bei den europäischen Strecken war es die Teilnahme an Konferenzen. Wobei Tomaselli bereits vor einem Jahr als Flug-Sünderin geoutet worden war, weil sie immer wieder per Flugzeug statt Zug von Wien in ihre Heimat Vorarlberg und retour reist. Wie sagt man landläufig zu solchem Verhalten? Wasser predigen, Wein trinken.