Überdurchschnittlich warmes Februarwetter in Tirol

Die Vögel zwitschern, die ersten Leberblümchen wurden gesichtet – die Temperaturen sind bereits sehr frühlingshaft. Am Freitag ist es zeitweise sonnig, mit leichtem Föhneinfluss – besonders in Nordtirol ausgesprochen mild, die Frostgrenze liegt über 3000 Meter. Am Nachmittag werden die Wolken aus Westen dichter, es bleibt aber überall trocken, wie die ZAMG berichtet. Die Tiefstwerte liegen bei - 3 bis + 4 Grad, die Höchstwerte bei 10 bis 16 Grad. Das Wochenende könnte uns ein paar Regenschauer bescheren, doch die Temperaturen bleiben relativ mild (Höchstwerte bis zu 12 Grad) – ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht.