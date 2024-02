Martin Espernberger souverän im Delfin-Semifinale

Der Oberösterreicher Martin Espernberger hat am Dienstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha über 200 m Delfin in 1:56,26 Min. als Viertschnellster souverän das Semifinale erreicht. Ebenso der Aufstieg gelang Bernhard Reitshammer über 50 m Brust in 27,47 Sek., er kam als Semifinal-14. weiter. Felix Auböck schied über 800 m Kraul in 7:57,63 Min. als nur 26. aus, Iris Julia Berger über 200 m Kraul in 2:00,20 als 20.