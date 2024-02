Ein halbes Dutzend - das spricht für Österreich

Keine Bälle für Kane

Derzeit hat das „weiße Ballett“ gar keinen gelernten Innenverteidiger. Die Ausfälle sind Leipzigs Chance. Die offensiven Qualitäten haben die Bullen, daher ist es auch für Christoph Baumgartner so schwer, ein Leiberl zu ergattern. Aber hinten ist Leipzig nicht sattelfest. Da würde ihnen - so wie unserem Team - Xaver Schlager und Nicolas Seiwald als Doppel-Sechs guttun. Aber Trainer Rose setzt oft auf Kampl als „Achter“ neben Schlager. Leipzig muss heute daheim im Hinspiel vorlegen, in Madrid wird es schwer.