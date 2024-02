Preisvergleich: So teuer ist die Bahn

Mit der Bahn fahren, ist bekanntlich das Beste, was man für die Umwelt tun kann. Laut Berechnungen der ÖBB habe die Züge derzeit einen CO2-Ausstoß von 5,7 Gramm pro Personenkilometer (Pkm), der PKW stößt im Vergleich 217,7 Gramm pro Pkm aus. Und das Flugzeug bekanntlich ein noch Vielfaches davon. Aber: Klimaschutz ist teuer. Das bestätigt auch eine Greenpeace-Studie, die für 112 beliebte Strecken in Europa die Preise von Bahnfahrten und Flügen verglichen hat. Indes hat die ÖBB mit Montag ihre Fahrzeugflotte in der Ostregion reduziert. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Irher „Krone“ und auf krone.at/wien.