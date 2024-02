Hütter feiert mit Monaco wichtigen Derby-Sieg

Für die Gastgeber waren Tore von Gaetan Laborde per Foulelfmeter (37.) und Evann Guessand (74.) am Ende zu wenig, zumal Nizza-Kapitän Dante wegen Foulspiels am Ex-Salzburger Takumi Minamino glatt mit Rot vom Platz flog (54.). Insgesamt gab es in der hitzigen wie farbenfrohen Partie neun Gelbe und eine Rote Karte.