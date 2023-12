Wer hat die Übersicht, wo man rasch operiert wird?

Höchst unterschiedlich, von super kurz bis extrem lang, sind die Wartezeiten auf elektive Operationen (also keine Notfalleingriffe) in Oberösterreichs Spitälern, wie zum Beispiel auf eine neue Hüfte. Doch warum ist das oft so extrem? Und wer hat eigentlich für Patientinnen und Patienten den Überblick?