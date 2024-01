„Wartezeit für Termin beim Facharzt ist zu lange“

Stelzer gab Garantie, dass 500 Mio. € im Land bleiben

Bei der Sitzung des Landtages am Donnerstag will Binder von Landeshauptmann Thomas Stelzer zudem auch konkret wissen, wie diese Summe verwendet werden soll. Immerhin habe Stelzer zugesichert, dass diese 500 Millionen Euro in Oberösterreich bleiben und hier für die Gesundheitsversorgung verwendet werden, erinnert Binder den LH an ein Versprechen im Jahr 2018.